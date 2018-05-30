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Новости. Общество
20:40, 30 Мая 2018

Сенаторы предложили запретить реализацию "иностранных программ" в России

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Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета предложила набор ограничительных мер, направленных на сокращение участия иностранных государств и граждан в российских выборах.

Сенаторы обнаружили вмешательство в выборы в России путем проведения "несанкционированных исследований социологического характера в интересах зарубежных государственных структур", а также "навязывания извне конкретных кандидатов в президенты". В том числе сенаторы посчитали, что в ходе выборов из-за рубежа велась "систематическая и массированная пропаганда за счет иностранного государственного финансирования", сообщает РБК.

"В целях усиления российского электорального суверенитета» сенаторы разработали ряд мер, среди которых, например, запрет иностранным государствам на реализацию "любых программ" на территории России, в том числе через финансируемые ими НКО, если такие программы не согласованы с российскими властями. Что сенаторы понимают под "любыми программами", неизвестно. В тексте доклада такие программы упоминаются в контексте "вмешательства" в российские выборы.

Также сенаторы предложили закрепить понятие "нежелательная деятельность" для применения его против физических лиц, которые не состоят в организациях-иноагентах, признанных нежелательными, "но фактически систематически осуществляют нежелательную деятельность". "Сознательно" работающим с такими лицами компаниям предложили предусмотреть соответствующие меры ответственности, вплоть до уголовной.

Кроме того, сенаторы хотели бы запретить назначать тех, кто имеет двойное гражданство либо вид на жительство в других странах, доверенными лицами кандидатов в президенты, депутаты и т.д. И вообще "предусмотреть действенные санкции" для иностранцев, которые в любой форме участвуют в выборах в России. Речь идет о консультировании, агитации, проведении соцопросов и исследований, организации работы кандидатов.

"Единственным исключением появления иностранцев в рамках и в связи с избирательными кампаниями в России может быть: предусмотренная законодательством России деятельность иностранных наблюдателей и аккредитованных иностранных журналистов в пределах их законных полномочий", — говорится в докладе.

Ранее глава комиссии Андрей Климов говорил о "тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне" в выборы президента. В итоге Совфед заявил о 10 видах вмешательства, которые и перечислены в докладе.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-05-30 21:58:57
И вообще, выборы - это изобретение проклятого запада! До 1861 на Руси не было такого! Даже Петр 1 этого в Россию не принес.
А значит назад, к скрепам!!!
кир
2018-05-30 21:09:29
Давно пора. Наши некоторые люди тоже хороши, ведь берут деньги от "заклятых друзей". "А сало русское едят".
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