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25.05.2021 15:38

Сербские автомобилисты дошли маршем до Валаама в Карелии в память об убитом монахе

Новости. Общество
11:59, 26 Мая 2021
фото: © из архива Татьяны Кузьминой

Участники исторического и паломнического авто-мото марша «Српски Ратник» привезли из Сербии в Валаамский монастырь икону отца Харитона, убитого в Косово.

Сербские автомобилисты и байкеры побывали в Сортавале и на острове Валаам, где они передали в дар монашескому братству икону отца Харитона, сербского монаха, убитого в Косово в 1999 году. Он не отрекся от православия под прицелом арнаутских штыков. Отец Харитон был мученически убит, так как отказался с себя снять монашескую мантию и крест. В настоящее время его останки без головы захоронены в Монастыре Црна Река, где он в свое время принял монашеский постриг, сообщается в паблике мероприятия.

Ваш голос изменит мир вокруг
24.05.2021 14:17

Авто-мото марш «Српски Ратник», стартовавший 19 мая, посвящен земному подвигу отца Харитона. Маршрут пробега: Москва – Кубинка – Бородино – Ржев – Великие Луки — Порхов — Псков – Изборск — Печоры – Псков — Санкт Петербург — Сортавала – Валаам – Санкт-Петербург – Кронштадт – Великий Новгород – Валдай – Торжок – Тверь – Дмитров – Сергиев Посад — Москва, с посещением военно-исторических музеев, достопримечательностей и мемориалов ратной славы Российского воинства. Участники марша преодолеют 2700 км за 10 дней.

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Комментарии

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врунофф
2021-05-26 12:14:09
Приперлись смуту наводить. От этих сербов одни проблемы.
Гость
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