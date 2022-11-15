Сердобольные жители Карелии спасли от мошенников почти все деньги пенсионерки

Пожилая женщина доверилась злоумышленникам и отправилась к банкомату, где успела перевести неизвестным 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник, 12 декабря, с заявлением о мошенничестве в полицию Сегежи обратилась 77-летняя жительница города бумажников. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её счета кто-то пытается украсть деньги. Средства нужно срочно спасать, заявил злоумышленник.



По указанию звонившего, она направилась к банкомату в один из торговых центров, обналичила все сбережения, а затем под руководством собеседника стала переводить деньги на «безопасный счет».



Пенсионерка сильно волновалась и обратилась за помощью к другим посетителям. Они заподозрили неладное и посоветовали пожилой женщине не верить неизвестным. К тому моменту она успела перевести аферистам 60 тысяч рублей.



В тот же день в полицию Петрозаводска поступило заявление от 20-летней горожанки.



Девушка искала подработку и в интернете увидела объявление о вакансии копирайтера. Она оставила заявку и почти сразу получила отклик. После небольшого собеседования ей предоставили первый заказ, а после прислали ссылку, якобы для получения гонорара в 950 рублей.



Петрозаводчанка ввела реквизиты своей банковской карты, с её счета сразу списали почти семь тысяч рублей.

По заявлениям проводятся проверки, сообщили в МВД Карелии.