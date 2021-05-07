Серфер отсудил зуб акулы, которая откусила ему ногу

Австралийский серфер Крис Блоус отсудил зуб акулы, которая шесть лет назад откусила ему ногу.

Об этом написала Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в 2015 году на южном побережье Австралии. Во время катания на 26-летнего мужчину напала 5,5-метровая белая акула. Пострадавшего госпитализировали, у него останавливалось сердце, и он провел 10 дней в коме. Серфер выжил, а его доску с акульим зубом прибило к берегу.

Согласно законам Австралии, продажа или владение любой частью животного наказывается штрафом до 100 тысяч долларов либо лишением свободы до двух лет. Зуб акулы был передан зоологам.

Блоус обратился в суд, чтобы ему отдали трофей, и в итоге он суд выиграл.