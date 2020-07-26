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Сергей Миронов: "Жители Сортавала вправе самостоятельно решать, кому доверить управление родным городом"

Новости. Общество
12:35, 27 Июля 2020
фото: © сайт Сергея Миронова/mironov.ru
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов прокомментировал ситуацию в городе Сортавала в Карелии, глава которого, сторонник СР Сергей Крупин был незаконно отправлен в отставку, но потом восстановлен в должности.

Лидер "Справедливой России" и руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал политическую ситуацию, сложившуюся в Сортавала, где главу города, сторонника СР Сергея Крупина горсовет сначала незаконно удалил в отставку, а затем горсуд восстановил в должности.

Специальное заявление Сергея Миронова на эту тему появилось на официальном сайте "Справедливой России".

- Внимательно слежу за беспрецедентной ситуацией в Сортавала, где сначала избранного главу города Сергея Крупина удалили в отставку, а теперь и вовсе пытаются лишить жителей права избирать себе мэра.

За всеми этими действиями виднеется прямой интерес больших республиканских руководителей, заинтересованных иметь покорного и ручного, а значит – назначаемого главу Сортавала, – заявил Серей Миронов. – На защиту интересов Приладожья встало региональное отделение "Справедливой России". Мой соратник по партии Ройне Изюмов сообщил, что 28 июля пройдёт митинг, где жители Сортавала планируют довести до региональных властей простую истину – жители сами хотят и должны избирать руководителя.

Полностью поддерживаю их в этом. Местная власть должна опираться на своих избирателей, а избиратели вправе самостоятельно решать, кому доверить управление своим родным городом.

Напомним, что санкционированный митинг "Сортавала – за прямые выборы главы города" состоится 28 июля в 17 часов. Соответствующее уведомление об этом подано в администрацию Сортавальского городского поселения.

Дата и время проведения митинга: 28 июля 2020 года, 17:00.
Место проведения митинга: Набережная г. Сортавала, между улицами Чкалова и 2-ой Пристанской.

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