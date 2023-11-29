«Сергей Петрович Боткин проводил взглядом, но пока ничего не сказал», — Любарский поступил в медакадемию

Экс-глава Петрозаводска рассказал о ближайших планах.

«Поступил на старости лет в академию», — написал в личном профиле Владимир Любарский.

«Но академиком уже не стану, так как академия военно-медицинская. Сергей Петрович Боткин проводил взглядом, но пока ничего не сказал, видимо ждет результатов обследования», — рассказал экс-глава Петрозаводска.

«Взглянул на подушку, снова армия, впрочем вопросов никаких — я ведь еще приказа об увольнении не видел — все еще впереди. Полет в Грозный, бумаги, бюрократия, увольнение, Ханкала, ВВК, туда-сюда. Сослуживцы уже прочувствовали. Так что пока буду на ремонте.

Впрочем, это житейские мелочи…», — прокомментировал Любарский.

Бывший мэр Петрозаводска также написал несколько поздравительных строк в адрес главы Карелии по случаю его дня рождения.