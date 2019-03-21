Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 21 Марта 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Сергей Шнуров заявил о роспуске группировки "Ленинград"

Загрузка...

Жену Сергея Шнурова обвинили в роспуске группировки.

Участник первого состава "Ленинграда" Стас Барецкий высказал мнение, что принять такое решение певца убедила жена.

По словам шоумена, идея группы из 15 человек давно изжила себя, сейчас это слишком дорого и невыгодно. Он считает, что Шнуров не намерен уходить со сцены, но в будущем станет выступать под своей фамилией, пишет Cosmopolitan.

Бывший музыкант "Ленинграда" считает, что главной причиной роспуска новой группировки стала 27-летняя Ольга Абрамова, жена Сергея.

"Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать собой 15−18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех-четырех человек, и достаточно", – заявил Барецкий.

В прошлом году, через месяц после свадьбы, Ольга занялась финансовыми вопросами группы. Абрамова урезала зарплаты всем солистам группы в несколько раз и уволила трех музыкантов.

Концертный директор "Ленинграда" Денис Вейко подтвердил распад группы, о котором заявил Сергей Шнуров.

"Мы всего достигли, Что нам еще делать?", – объяснил он.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

20.03.2019 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все" 2
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

Пожарные Карелии показали, как разобрать автомобиль после ДТП
Сегодня 16:46
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»