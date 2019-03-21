Сергей Шнуров заявил о роспуске группировки "Ленинград"

Жену Сергея Шнурова обвинили в роспуске группировки.

Участник первого состава "Ленинграда" Стас Барецкий высказал мнение, что принять такое решение певца убедила жена.

По словам шоумена, идея группы из 15 человек давно изжила себя, сейчас это слишком дорого и невыгодно. Он считает, что Шнуров не намерен уходить со сцены, но в будущем станет выступать под своей фамилией, пишет Cosmopolitan.

Бывший музыкант "Ленинграда" считает, что главной причиной роспуска новой группировки стала 27-летняя Ольга Абрамова, жена Сергея.

"Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать собой 15−18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех-четырех человек, и достаточно", – заявил Барецкий.

В прошлом году, через месяц после свадьбы, Ольга занялась финансовыми вопросами группы. Абрамова урезала зарплаты всем солистам группы в несколько раз и уволила трех музыкантов.

Концертный директор "Ленинграда" Денис Вейко подтвердил распад группы, о котором заявил Сергей Шнуров.

"Мы всего достигли, Что нам еще делать?", – объяснил он.