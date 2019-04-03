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Новости. Криминал
16:17, 03 Апреля 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Серийного вора поймали в Петрозаводске

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Петрозаводчанин крал в магазине вещи и пропивал их, сообщили в МВД Карелии.

В марте в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов одежды. Он сообщил, что из торгового зала похищена куртка стоимостью 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего петрозаводчанина. По версии полиции, мужчина дождался момента, когда продавец будет занята, схватил куртку и сбежал.

Впоследствии он сбыл её прохожему на улице, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Оперативники выяснили, что данный гражданин причастен еще к 6 аналогичным кражам, совершённым за последние полтора месяца в микрорайоне Перевалка. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела.

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