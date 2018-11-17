Серийные убийства в Петрозаводске можно было предотвратить

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые не остановили петрозаводского маньяка.

Как сообщают Вести Карелии, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание в этом случае – до 7 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 сентября 28-летний житель Петрозаводска Антон Ипатов ударил охотничьим ножом в шею 20-летнюю учащуюся медицинского колледжа Людмилу Серебрякову. Несчастная девушка, с которой Ипатов даже не был знаком, скончалась на месте происшествия. Второй жертвой имеющего уже шесть судимостей Ипатова стала 27-летняя офис-менеджер агентства недвижимости, петрозаводчанка Александра Трифонова. По словам очевидцев, преступник напал на нее в городском парке "Юность", когда она каталась на велосипеде.

Задержанный 21 сентября Ипатов дал признательные показания. В отношении него Следкомом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Убийство". По заключению экспертов петрозаводского филиала Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, порезы на одежде жертв сделаны охотничьим ножом, который Ипатов после второго убийства выбросил у стадиона.

Можно ли было предотвратить непоправимые трагедии? Оказалось, что не только можно, но и нужно было.

В связи с проявленной халатностью должностных лиц полиции, которая привела к двойному убийству, заместитель прокурора Карелии Сергей Губин направил в Следком подписанное им постановление "для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников УМВД по г. Петрозаводску".

По информации из самой полиции, пятеро их коллег за прокол с Ипатовым "получили неполное служебное соответствие". Кто из них, либо кто-то другой из полиции может стать фигурантом (или их будет несколько) уголовного дела по халатности, мы пока не знаем. Известно одно: любое, даже самое строгое наказание стражей правопорядка, несчастных жертв к жизни уже не вернет.

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