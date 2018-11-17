Серийные убийства в Петрозаводске можно было предотвратить

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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые не остановили петрозаводского маньяка.
Как сообщают Вести Карелии, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание в этом случае – до 7 лет лишения свободы.
Напомним, вечером 19 сентября 28-летний житель Петрозаводска Антон Ипатов ударил охотничьим ножом в шею 20-летнюю учащуюся медицинского колледжа Людмилу Серебрякову. Несчастная девушка, с которой Ипатов даже не был знаком, скончалась на месте происшествия. Второй жертвой имеющего уже шесть судимостей Ипатова стала 27-летняя офис-менеджер агентства недвижимости, петрозаводчанка Александра Трифонова. По словам очевидцев, преступник напал на нее в городском парке "Юность", когда она каталась на велосипеде.
Задержанный 21 сентября Ипатов дал признательные показания. В отношении него Следкомом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Убийство". По заключению экспертов петрозаводского филиала Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, порезы на одежде жертв сделаны охотничьим ножом, который Ипатов после второго убийства выбросил у стадиона.
Можно ли было предотвратить непоправимые трагедии? Оказалось, что не только можно, но и нужно было.
В связи с проявленной халатностью должностных лиц полиции, которая привела к двойному убийству, заместитель прокурора Карелии Сергей Губин направил в Следком подписанное им постановление "для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников УМВД по г. Петрозаводску".
По информации из самой полиции, пятеро их коллег за прокол с Ипатовым "получили неполное служебное соответствие". Кто из них, либо кто-то другой из полиции может стать фигурантом (или их будет несколько) уголовного дела по халатности, мы пока не знаем. Известно одно: любое, даже самое строгое наказание стражей правопорядка, несчастных жертв к жизни уже не вернет.
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