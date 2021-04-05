Серийных похитителей строительных инструментов задержали в Петрозаводске

Взломщики строительных бытовок были задержаны при силовой поддержке Росгвардии, сообщили в МВД Карелии.

С конца прошло года в полицию поступило как минимум 8 заявлений о кражах из строительных бытовок, расположенных на территории города. Схема везде одинаковая: неизвестные взламывали навесные замки, проникали в помещения и похищали строительное оборудование и инструмент. В результате преступной деятельности злоумышленники причинили собственникам имущества материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к серии краж причастны трое жителей карельской столицы: 31-летний ранее судимый горожанин, а также его 32-летний друг и их общий знакомый. При обыске у них изъята часть похищенного. Фигуранты были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Возбуждены уголовные дела. Также установлена причастность подозреваемых к другим имущественным преступлениям – нескольким кражам из автомобилей, совершённым также на территории Петрозаводска. Установлено, что добытое незаконным путём имущество они сбывали, деньги тратили на личные нужды. В настоящее время один из подозреваемых заключён под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий – под подпиской о невыезде.