Сервис бронирования гостевых домов, коттеджей и турбаз появился в Карелии

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В каталоге Wild Dacha содержится уже более 400 предложений по всей республики.
Сервис бронирования создан по принципу других популярных сервисов, но ориентирован на тех, кто хочет отдохнуть в нашей республике, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.
Создатели проекта Wild Dacha собрали лучшие варианты размещения для туристов, которые планируют провести отпуск или выходные на берегу озера, в деревне, на рыбалке или охоте.
"В каталоге уже более 400 домиков и коттеджей по всей Карелии. При этом проект Wild Dacha открыт для новых предложений. Ведь эта услуга очень востребована туристами и важна для владельцев гостевых домов", - пишет "Республика Карелия".
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