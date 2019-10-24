Сервис бронирования гостевых домов, коттеджей и турбаз появился в Карелии

В каталоге Wild Dacha содержится уже более 400 предложений по всей республики.

Сервис бронирования создан по принципу других популярных сервисов, но ориентирован на тех, кто хочет отдохнуть в нашей республике, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Создатели проекта Wild Dacha собрали лучшие варианты размещения для туристов, которые планируют провести отпуск или выходные на берегу озера, в деревне, на рыбалке или охоте.

"В каталоге уже более 400 домиков и коттеджей по всей Карелии. При этом проект Wild Dacha открыт для новых предложений. Ведь эта услуга очень востребована туристами и важна для владельцев гостевых домов", - пишет "Республика Карелия".