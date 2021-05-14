Сервис по поиску попутчиков списал все деньги с карты жителя Карелии

Житель Петрозаводска, решивший воспользоваться услугами онлайн-сервиса по поиску попутчиков, заплатил во много раз больше, чем должна была стоить поездка.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 29-летний горожанин и сообщил, что у него обманным путём похитил все сбережения со счёта. Это случилось, когда майским вечером он, находясь в Мурманской области, решил воспользоваться онлайн-сервисом по поиску попутчиков, чтобы доехать до Петрозаводска.

Молодой человек забронировал поездку, указал контакты и вскоре получил сообщение в одном из мессенджеров, где содержалась ссылка для перевода денег за поездку. Как только пользователь ввёл данные банковского счёта, с его карты списались все сбережения — 47 987 рублей.

Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение