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Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство

Новости. Общество
20:40, 29 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Matthias Schrader
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Суд избрал меру пресечения сестре жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате.

Суд избрал сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, меру пресечения ЗОД, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия (ЗОД), принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей", — пояснила она.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета уточнили, что женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра.

О том, что против сестры в Мелконяна и ее супруга возбудили уголовные дела, стало известно накануне. Женщину подозревают в подстрекательстве, мужчину — в том, что он был готов присоединиться к избиению. Им грозит до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Волгограде в конце октября. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и отправили под арест, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

Муж сестры Мелкояна вместе с ним встречал Гребенюка у банка. Но, по данным СК, в драке он не участвовал, поэтому его подозревают только в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал его на два месяца.

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Комментарии

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агрекалчнутый
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