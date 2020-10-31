Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске 82-летний дедушка решил купить акции энергокомпании и погорел на мошенниках 3
Сегодня 11:34
Девушка из Петрозаводска выступила на шоу "Танцы на ТНТ" (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:50
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений 8
Сегодня 12:21
Ногу в зелёном сапоге нашла девушка на берегу Финского залива 3
Сегодня 16:02
Петрозаводчане со слезами сообщают, что в городе продолжают рубить деревья (ФОТО) 12
Сегодня 09:57
В РПЦ предлагают включить священные тексты в школьную программу по литературе 11
31.10.2020 21:40

Ссора в родительском чате привела к убийству

Новости. Криминал
19:40, 01 Ноября 2020
фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"
Загрузка...

В Волгограде в реанимации умер мужчина, избитый из-за ссоры в родительском чате.

Житель Волгограда, которого избили из-за конфликта в родительском чате, умер в реанимации 25-й больницы города, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Скончался не приходя в сознание", - сказала представитель комитета.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый в избиении мужчины по решению суда задержан на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 2
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»