Ссора в родительском чате привела к убийству

В Волгограде в реанимации умер мужчина, избитый из-за ссоры в родительском чате.

Житель Волгограда, которого избили из-за конфликта в родительском чате, умер в реанимации 25-й больницы города, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Скончался не приходя в сознание", - сказала представитель комитета.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый в избиении мужчины по решению суда задержан на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.