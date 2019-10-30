Сеть ресторанов финского фастфуда хочет начать бизнес в Карелии

Компания "Хесбургер", которой принадлежит сеть кафе быстрого питания при автозаправочных станциях в Финляндии, заинтересована в открытии аналогичных точек общепита в Карелии.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после переговоров с владельцем «Хесбургер» Кари Салмела.

"С представителями этой компании подписали протокол о намерениях. В перспективе открытие 10-15 ресторанов по всей республике", - написал Парфенчиков. Где и когда в Карелии появится первый ресторан "Хесбургер", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".