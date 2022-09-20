Северное сияние озарило небо под Петрозаводском (ФОТО)

Жители поселка Деревянное Прионежского района любовались минувшей ночью северным сиянием.

Екатерина Гундина сумела поймать объектив своей камеры удивительное природное явление, за которым она охотилась ночью со 2 на 3 октября. Фото северного сияния жительница Деревянного выложила на своей странице в соцсети.

«Последняя безоблачная ночь и интересный прогноз Авроры вселяли надежду, что хоть сегодня что-то будет… Вечером параметры начали нарастать, но потом сдулись. Расстроилась, в 22:30 плюнула на всё и ушла мыться. А выйдя из душа (с мокрой головой) увидела, что не всё потеряно, и судорожно начала собираться. В поле ночью было +2, благо шапку и зимнюю куртку уже достала. И оно того стоило! В начале первого ночи была дуга, потом появилась вторая, почти над самым горизонтом, очень яркая, плотная. А дальше было фантастически красиво…», — пишет Екатерина Гундина.

Ранее над поселком Поросозеро в Суоярвском районе запечатлели красивое северное сияние.