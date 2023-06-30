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Северные надбавки к пенсии будут начислять без заявления

Новости. Общество
14:55, 03 Июля 2023
фото: © freepik

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Новый порядок, который позволит гражданам сэкономить время, начнет действовать в следующем году, сообщили в ЦУРе.

С 1 января 2024 года доплаты к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будут проводить без заявлений. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в ЦУРе - центре управления регионом. 

Новый порядок означает, что россиянам не придется подавать заявления и документы в территориальные органы Социального фонда. Это позволит им сэкономить время, отмечают в кабмине.

О перерасчете пенсий граждан оповестят по почте или через портал госуслуг в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

В Карелии районами Крайнего Севера считаются Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

Все остальные районы и Петрозаводск имеют статус местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Таким образом, новый порядок коснется всей территории республики.

В постановлении правительства также указано, что с 2026 года беззаявительный порядок будет действовать и при назначении «сельских» надбавок к пенсии. Эти надбавки положены гражданам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Право на такую доплату имеют представители более 500 профессий.

Постановление правительства подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О страховых пенсиях», принятых весной 2023 года.

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