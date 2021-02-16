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Северный ветер и мороз придут в Карелию 17 февраля

Новости. Погода
17:00, 16 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -16, -18°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днем -15, -20°С, местами до -25°С.

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