Северный ветер и мороз придут в Карелию 17 февраля

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -16, -18°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также будет облачная погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днем -15, -20°С, местами до -25°С.
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