Сезон юниор-лиги КВН стартует в Петрозаводске

Юные КВНщики прорабатывали свои сценарии на протяжении двух месяцев, чтобы наконец представить их со сцены широкой публике, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 16 ноября, стартует сезон игр юниор-лиги КВН 2019-2020. В фестивале примут участие 15 школьных команд. В их составы входят ребята со всей республики.

Стартовый фестиваль школьных команд начнется в 18.00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ на пр. Ленина, 33. Вход свободный.

Также молодежный центр "Смена" приглашает желающих принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, КВНщица из Петрозаводска стала участницей шоу "Лига неудачников".