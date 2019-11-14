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Новости. Общество
17:40, 14 Ноября 2019
фото: ©Кадр из шоу "КВН"

Сезон юниор-лиги КВН стартует в Петрозаводске

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Юные КВНщики прорабатывали свои сценарии на протяжении двух месяцев, чтобы наконец представить их со сцены широкой публике, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 16 ноября, стартует сезон игр юниор-лиги КВН 2019-2020. В фестивале примут участие 15 школьных команд. В их составы входят ребята со всей республики. 

Стартовый фестиваль школьных команд начнется в 18.00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ на пр. Ленина, 33. Вход свободный.

Также молодежный центр "Смена" приглашает желающих принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, КВНщица из Петрозаводска стала участницей шоу "Лига неудачников". 

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