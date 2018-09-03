ВИДЕО: КВНщица из Петрозаводска стала участницей шоу "Лига неудачников"

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Петрозаводчанка соревнуется с другими юмористами за приз в 150 тысяч рублей в шоу "Лига Неудачников".
Лига Неудачников — это новый формат шоу, в котором неизвестные люди за свой юмор получают деньги от известных брендов. Никаких ограничений по формату. Любой желающий может стать участником шоу, прислав свое видео.
Автор ролика, набравшего за неделю больше всех просмотров в VK, получит 150 тысяч рублей.
Петрозаводчанка прислала видеоролик под названием "Безработная".
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