Сезон охоты на лося завершился в Карелии

10 января в Республике Карелия завершился сезон охоты на лося.

Об этом информирует Минприроды Карелии.

В течение 10 дней с момента окончания сезона, до 20 января, охотникам необходимо сдать разрешения на добычу лося в министерство природных ресурсов и экологии. Несвоевременная сдача разрешения на отстрел копытных животных влечет за собой административную ответственность вплоть до лишения права охотиться на срок от одного года до трех лет.

За охотничий период 2021–2022 года было выдано 324 разрешения на добычу лося. 313 разрешений получили жители Карелии, 11 — жители Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды, заявили в Минприроды Карелии.