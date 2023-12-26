Сезон зимних экскурсий открывает Ботанический сад ПетрГУ

Как рассказали в источнике, Ботанический сад ПетрГУ – единственный интродукционный центр в Карелии, где растения разного географического происхождения проходят все этапы акклиматизации в условиях открытого грунта.
Коллекции и экспозиции сада постоянно пополняются новыми растениями из разных регионов мира благодаря сотрудничеству и обмену семенами с другими ботаническими садами.
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