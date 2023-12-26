Сезон зимних экскурсий открывает Ботанический сад ПетрГУ

Коллекции и экспозиции сада постоянно пополняются новыми растениями из разных регионов мира.

Ботанический сад ПетрГУ открывает сезон зимних экскурсий, сообщили в пресс-службе университета.

Записаться на экскурсию можно в группе.

Как рассказали в источнике, Ботанический сад ПетрГУ – единственный интродукционный центр в Карелии, где растения разного географического происхождения проходят все этапы акклиматизации в условиях открытого грунта.

Коллекции и экспозиции сада постоянно пополняются новыми растениями из разных регионов мира благодаря сотрудничеству и обмену семенами с другими ботаническими садами.