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Сгорел заживо: появились подробности страшного ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск»

Новости. Происшествия
15:29, 21 Августа 2022
фото: со страницы издания «Вологда поиск.ру»

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На трассе «Вологда-Медвежьегорск» фура протаранила 7 автомобилей, которые сгорели полностью – есть погибший и пострадавшие.

Напомним, накануне в Кирилловском районе, на мосту через Кишемский канал произошло жуткое ДТП. Водитель фуры протаранил 7 автомобилей. Все машины сгорели. По предварительной информации, в аварии один человек погиб и семеро пострадали.

Как сообщает издание «Вологда поиск.ру», за рулем фуры, протаранившей 8 автомобилей, находился 56-летний водитель из Самарской области.

«Погиб 28-летний житель Московской области, сгоревший в своем «Mitsubishi Lancer», ранены семь человек, из которых один отправлен в ожоговый центр в Череповец, а второй - лечится в Кирилловской ЦРБ. Оба пострадавших получили ожоги 2-3 степени», - сообщает издание.

По информации «Вологда поиск.ру», водитель фуры сообщил, что потерял сознание, ничего не мог предпринять. Сейчас с ним работают следователи.

Важно то, что водитель фуры был трезв в момент происшествия, сообщает УМВД по Вологодской области.
Прокуратура Кирилловского района проводит проверку по факту ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, на месте аварии работали 29 специалистов, 11 единиц спецтехники, от МЧС России в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 сотрудников и четыре единицы техники.

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