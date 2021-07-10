«Сгорело несколько сараев и баня»: глава администрации рассказал, как полыхает Кемский район

Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров рассказал о серьезных пожарах и попросил жителей не разводить костры.

«Пожароопасный сезон в связи с погодными условиями продолжается. Будьте аккуратны с огнём. Сегодня сгорело несколько сараев и баня на Баб-губе. Распространения огня на другие постройки удалось избежать благодаря слаженным действиям пожарных расчётов, - написал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети. - Тем не менее утраченного имущества уже не вернуть. Пожар в сто раз легче предотвратить чем потушить. Проверьте свои дачные участки и дома на предмет наличия сухой травы, старых сухих досок, горючего мусора. Костры разводить категорически нельзя. Не время сейчас. Прогноз тоже не радует в плане снижения опасности возникновения пожаров».

Напомним, по данным МЧС Карелии, в субботу, 10 июля в 16:38 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: г. Кемь ул. Набережная у д. 20. Пожар удалось ликвидировать только через три часа, в 19:50.