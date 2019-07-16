Сгоревший дебаркадер и плавучий ресторан отбуксируют от острова Кижи

В Карелии ищут подрядчика, который отбуксирует от острова Кижи плавучий ресторан и сгоревший дебаркадер.

В республике ведется поиск подрядчика для перегона двух плавучих объектов из охранной зоны музея-заповедника "Кижи".

На сайте госзакупок размещена информация об аукционе на выполнение комплекса мероприятий по очистке акватории вблизи острова Кижи от расположенных в ней двух плавучих объектов.

Какова начальная цена аукциона, смотрите в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".