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Новости. Общество
12:10, 28 Октября 2019
фото: Руна

Сгоревшую бывшую постройку Комбината благоустройства продают под снос и новое строительство

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Администрация Петрозаводска выставила на торги сгоревшее здание, где когда-то работал Городской комбинат по благоустройству и озеленению.

Согласно аукционной документации постройка продается вместе с участком площадью 1,4 тыс. кв. метра.

"Общее состояние – ветхое, непригодно к использованию в текущем состоянии, необходим слом и новое строительство", - указано в информационном сообщении о проведении торгов.

О начальной цене торгов и причине пожара, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2019-10-28 16:33:06
У кого-то терпец урвался оттого что само здание никак не разваливается. Как ни разворовывали, как ни ломали последние 6 лет. Вот теперь посмотрим, у кого...
По теме заметка в "Чернике" от 10.04. 2017: https://mustoi.ru/razgrom-po-petrozavodski/.
А сейчас новый выступит с разоблачением "Черники". Просим, просим!
Изя
2019-10-28 13:23:55
Бизнес по-карельски , не можешь выкупить , жалко денег , сначала сожги и потом купи за бесценок . Ждем с нового " строителя " . :)
Писарев
2019-10-28 16:33:22
Изя, При капитализме везде так. Знаменитый пожар в Ростове 21.08.2017. Сгорело 125 зданий в т.ч. многоэтажных на площади 32 кв.км. Там ребята не мелочатся.
Изя
2019-10-28 16:46:38
Писарев, Даааааааа, на юге и размах другой , земля дороже , У нас жульё поскромнее будет ))))
Писарев
2019-10-28 16:57:05
Изя, "Так это в Турции, там тепло." Хе-хе-хе...
zanoza
2019-10-28 13:05:02
Так бы и писали, что продаётся земля под строительство почти даром :)
Leopol'd
2019-10-28 16:22:22
zanoza, что сдерживает? Прикупите.
Правда есть прецеденты в Карелии, что даже купив хлам законно, вы можете сесть в тюрьму... :-(
новый
2019-10-28 12:36:22
Одобряю. Людишки хотят жить в многоэтажном светлом и просторном жилом комплексе. Рядом спортивный комплекс Курган, до центра рукой подать, онкологический диспансер под боком опять же и Республиканская больница.
кир
2019-10-28 14:55:05
Новый, людишки могут пользоваться отреставрированной к тому времени Варваринской церковью из Типиниц, которую можно установить рядом. Ранее там была церковь, старожилы помнят.
Гость
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