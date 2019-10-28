Сгоревшую бывшую постройку Комбината благоустройства продают под снос и новое строительство

Администрация Петрозаводска выставила на торги сгоревшее здание, где когда-то работал Городской комбинат по благоустройству и озеленению.

Согласно аукционной документации постройка продается вместе с участком площадью 1,4 тыс. кв. метра.

"Общее состояние – ветхое, непригодно к использованию в текущем состоянии, необходим слом и новое строительство", - указано в информационном сообщении о проведении торгов. О начальной цене торгов и причине пожара, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".