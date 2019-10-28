12:10, 28 Октября 2019
Сгоревшую бывшую постройку Комбината благоустройства продают под снос и новое строительство
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Администрация Петрозаводска выставила на торги сгоревшее здание, где когда-то работал Городской комбинат по благоустройству и озеленению.
Согласно аукционной документации постройка продается вместе с участком площадью 1,4 тыс. кв. метра.
"Общее состояние – ветхое, непригодно к использованию в текущем состоянии, необходим слом и новое строительство", - указано в информационном сообщении о проведении торгов.
О начальной цене торгов и причине пожара, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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