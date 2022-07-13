Шандалович: Финны еще не раз вспомнят добрым словом Паасикиви и Кекконена

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Карелии не случайно вспомнил имена послевоенных президентов Финляндии Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Калевы Кекконена, считает спикер парламента Элиссан Шандалович.

«Как отметил Зампредседателя Совбеза, совершенно очевидно, что в результате решения Хельсинки та самая известная линия Паасикиви–Кекконена подлежит пересмотру. К сожалению, это так. Я напомню, благодаря именно этим двум легендарным политикам (финны еще не раз вспомнят их добрым словом), которые в 1948 году заложили курс на поддержание дружественных, взаимовыгодных отношений с СССР, крошечная, в принципе безресурсная страна на обочине европейской интеграции Финляндия превратилась в передовое государство. Ни для кого не секрет, случилось это во многом благодаря сотрудничеству с таким сильным партнером, как Россия», — написал «ВКонтакте» Элиссан Шандалович.

«Но что теперь? Линия Паасикиви–Кекконена перечеркнута? Похоже, нынешнее политическое руководство Суоми явно недооценивает социальные и экономические последствия, которые могут захлестнуть Финляндию после разрыва сотрудничества с нами как стратегическим партнером. И нельзя не согласиться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. И если понадобится, то реакция России на эти события будет необходимой и достаточной, чтобы защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность и безопасность граждан», — отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии.

Напомним, ранее парламент Карелии на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам представил свои предложения по развитию приграничных территорий в контексте современных внешнеполитических реалий. Они, в частности, сформированы по результатам поездки Элиссана Шандаловича в приграничные поселки Сортавальского района.