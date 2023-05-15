Шандалович: инвалиды боевых действий должны получать бесплатную землю под строительство жилья

Спикер Заксобрания Карелии обсудил с общественниками инициативу бесплатно предоставлять инвалидам боевых действий земли под строительство своего дома.

Как написал на своей странице в социальной сети председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, в стенах Заксобрания республики прошла рабочая встреча с руководителем карельского отделения всероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы Сергеем Богдановым и учредителем отделения, главой администрации Лоухского района Сергеем Лебедевым.



На встрече обсуждалась инициатива о предоставлении инвалидам боевых действий бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.



«Безусловно, участники СВО, боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, ставшие инвалидами из-за ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении поставленных задач, должны понимать, что Родина их помнит, ценит и старается им помочь», - подчеркнул Шандалович.



Парламентарий отметил, что по данному вопросу будет изучаться опыт других регионов, уточнятся цифры по количеству потенциальных заявителей. Инициатива также будет прорабатываться с правительством Карелии.