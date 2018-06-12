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Новости. Политика
15:30, 12 Июня 2018

Шандалович: "Наша партия пользуется поддержкой в самых разных слоях общества"

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Секретарь Карельского регионального отделения партии "Единая Россия" Элиссан Шандалович прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.

 

"В предварительном голосовании по всей республике приняли участие в качестве кандидатов свыше тысячи человек. Среди них – представители здравоохранения, образования, социальной сферы, люди рабочих профессий.   Порадовало, что в праймериз участвовало немало молодежи. Это доказывает, что наша партия пользуется поддержкой в самых разных слоях общества. Предварительное голосование позволяет нам выявить наиболее активных людей, лидеров общественного мнения в каждом районе, формировать кадровый резерв, на который "Единая Россия" опирается при реализации своей программы и партийных проектов", - сказал Элиссан Шандалович.

Лидер карельских единороссов отметил: процедура предварительного голосования востребована избирателями. Например, в Харлуском сельском поселении Питкярантского района проголосовать на праймериз пришли 30,53% избирателей, в деревнях Огорелыши и Шуньга Медвежьегорского района - 25,95% и 17,24% соответственно. Явка на уровне 14% была зафиксирована в Юшкозеро и Луусалми Калевальского района.

Подробности-далее.

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Комментарии

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deep
2018-06-12 17:42:38
Не в слоях, а в прослойке общества. И народ знает в какой.
баян
2018-06-12 17:20:47
что то слои жиденькие! И не вы а Путин
кир
2018-06-12 17:07:47
Фигня. Это вы дополнительную кормушку нашли, а к народу не имеете никакого отношения.
Изя
2018-06-12 16:56:10
О чем это он ? О каких слоях говорит .. дерева...дуба что ли .
Valentina Vonti
2018-06-12 15:58:31
Элиссан Шандорович-голосовали хорошо Питкяранцы,но условия жизни не улучшились ,развали ,что было и население на вымирании. Ни образования ни социальных гарантий.
Гость
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