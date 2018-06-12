Шандалович: "Наша партия пользуется поддержкой в самых разных слоях общества"

Секретарь Карельского регионального отделения партии "Единая Россия" Элиссан Шандалович прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.

"В предварительном голосовании по всей республике приняли участие в качестве кандидатов свыше тысячи человек. Среди них – представители здравоохранения, образования, социальной сферы, люди рабочих профессий. Порадовало, что в праймериз участвовало немало молодежи. Это доказывает, что наша партия пользуется поддержкой в самых разных слоях общества. Предварительное голосование позволяет нам выявить наиболее активных людей, лидеров общественного мнения в каждом районе, формировать кадровый резерв, на который "Единая Россия" опирается при реализации своей программы и партийных проектов", - сказал Элиссан Шандалович.

Лидер карельских единороссов отметил: процедура предварительного голосования востребована избирателями. Например, в Харлуском сельском поселении Питкярантского района проголосовать на праймериз пришли 30,53% избирателей, в деревнях Огорелыши и Шуньга Медвежьегорского района - 25,95% и 17,24% соответственно. Явка на уровне 14% была зафиксирована в Юшкозеро и Луусалми Калевальского района.

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