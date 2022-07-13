Шандалович назвал дату первой жеребьевки для выдачи охотникам лицензий на добычу лося

В Карелии заработал новый механизм распределения лицензий среди охотников, которые собираются добывать лося.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены парламентом по инициативе главы республики.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, 50% лицензий впервые будут распределены методом случайной выборки.

«Подать заявление можно будет лично, электронным способом или почтой. Выборка будет проводиться в очном формате с привлечением общественных наблюдателей. Первая жеребьевка состоится 19 августа», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

Он также напомнил, что согласно изменениям в законодательстве, 30% лицензий на лося получат охотники, которые возьмут на себя обязательства по отстрелу волков, а 20% — общественные помощники охотинспекторов в виде поощрения за их работу по наведению порядка в охотничьих угодьях.



Также Элиссан Шандалович разъяснил новый закон о поддержке диабетиков, внесенный в парламент главой Карелии.

Все дети в возрасте до 18 лет, страдающие сахарным диабетом I типа, по решению врачебной комиссии будут обеспечены датчиками системы чрезкожного мониторинга уровня глюкозы. Кроме того, женщины в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения ребенка, школьники или студенты сузов и вузов в возрасте от 18 до 23 лет бесплатно получат комплекты системы мониторинга, в которые входят датчики с устройством для установки, зарядное устройство и трансмиттеры. На эти цели из бюджета республики направлено 20 млн рублей.