Шандалович оценил ход посевной в совхозе «Толвуйский»

Спикер парламента Карелии оценил работу и планы по развитию одного из главных сельскохозяйственных предприятий республики.

Во время рабочего визита в Медвежьегорский район председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович осмотрел производственные площадки государственного совхоза «Толвуйский».



Об этом спикер карельского парламента написал на своей странице в социальной сети.



«Посевная идет полным ходом. Предприятие планирует в этом году засеять 341 гектар. Семян и удобрений в достатке, техника в поле работает. Среди последних приобретений - трактор из дружественной Белоруссии и два прицепа для транспортировки различных сельхозгрузов», - написал Шандалович.



В частности, он напомнил, что в марте поправками в бюджет Карелии депутаты Заксобрания дополнительно предусмотрели для «Толвуйского» 25 млн рублей. Средства пойдут на закупку новой и ремонт имеющейся сельхозтехники, приобретение комбикормов, ГСМ и другие цели.



«Сейчас в Толвуе поголовье крупного рогатого скота насчитывает почти 1,4 тысячи голов, в том числе 788 коров. У совхоза хорошие показатели: производство молока за 2022 год увеличилось почти на 20%, а с начала этого года – на 26%. У директора амбициозная цель: за несколько лет получить для «Толвуйского» статус племенного хозяйства. Для этого, рассказал Федор Александрович, есть крепкое стадо, господдержка, а самое главное – люди, которые хотят работать», - подчеркнул Шандалович.



По его словам, в совхозе работают еще над одной важной задачей. На предприятии задумали построить новый роботизированный животноводческий комплекс на две тысячи дойных коров.



«Проект серьезный, проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу. До сентября 2023 года планируется завершить разработку бизнес-плана и финансовой модели инвестпроекта», - отметил председатель регионального Заксобрания.