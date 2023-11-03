Шандалович оценил потенциал арктической ипотеки для развития Севера

Спикер карельского парламента рассказал о том, кто имеет право взять ипотеку в Арктической зоне.
Как на своей странице в социальной сети сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, с ноября на арктических территориях заработала льготная программа ипотечного кредитования под 2% годовых.
Ее разработали по поручению президента России Владимира Путина.
В Карелии к Арктической зоне относятся 38% территории республики, это Лоухский, Кемский, Калевальский районы, Беломорский и Сегежский округа, а также Костомукша, рассказал спикер республиканского парламента.
Оформить льготный кредит со льготной ставкой могут:
— молодые семьи до 36 лет;
— получатели бесплатных земельных участков по программе «Гектар Арктики»;
— участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»
— медики и педагоги от 21 года до 70 лет.
Кредит можно взять на строительство собственного дома, на покупку квартир в новостройках, а на территории сельских поселений и моногородов — также на приобретение готового жилья.
Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок — до 20 лет, минимальный размер первоначального взноса — 20%.
Три российских банка уже начали принимать заявки на выдачу ипотечных кредитов по этой программе. Из федерального бюджета на нее выделено 500 млн рублей, — добавил Шандалович.
«Уверен, программа льготной „Арктической ипотеки“ не только позволит многим семьям на Севере улучшить жилищные условия, но и станет вкладом в развитие арктических территорий нашей страны», — заявил парламентарий.
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