Шандалович оценил потенциал арктической ипотеки для развития Севера

Спикер карельского парламента рассказал о том, кто имеет право взять ипотеку в Арктической зоне.

Как на своей странице в социальной сети сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, с ноября на арктических территориях заработала льготная программа ипотечного кредитования под 2% годовых.



Ее разработали по поручению президента России Владимира Путина.



В Карелии к Арктической зоне относятся 38% территории республики, это Лоухский, Кемский, Калевальский районы, Беломорский и Сегежский округа, а также Костомукша, рассказал спикер республиканского парламента.



Оформить льготный кредит со льготной ставкой могут:



— молодые семьи до 36 лет;



— получатели бесплатных земельных участков по программе «Гектар Арктики»;



— участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»



— медики и педагоги от 21 года до 70 лет.



Кредит можно взять на строительство собственного дома, на покупку квартир в новостройках, а на территории сельских поселений и моногородов — также на приобретение готового жилья.



Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок — до 20 лет, минимальный размер первоначального взноса — 20%.



Три российских банка уже начали принимать заявки на выдачу ипотечных кредитов по этой программе. Из федерального бюджета на нее выделено 500 млн рублей, — добавил Шандалович.



«Уверен, программа льготной „Арктической ипотеки“ не только позволит многим семьям на Севере улучшить жилищные условия, но и станет вкладом в развитие арктических территорий нашей страны», — заявил парламентарий.



