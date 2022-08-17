Шандалович: Пенсионерам в Карелии компенсируют расходы на проезд к местам отдыха на автомобиле

Пенсионеры, которые живут в северных регионах России, в том числе в Карелии, и поедут отдыхать на личным автотранспорте, получат компенсации расходов на проезд.

Соответствующее постановление принято правительством России.

Об этом сообщил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

«Постановление о компенсации пенсионерам Крайнего Севера и приравненных к нему территорий затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле подписано! Таким образом, правительство России поддержало предложение депутатов Законодательного Собрания Карелии», - написал спикер на своей странице Вконтакте.

Ранее пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях получали компенсации за проезд к месту отдыха и обратно, путешествуя общественным транспортом — самолетом, поездом, автобусом, а также морским и внутренним водным транспортом. Затраты на проезд на личном автомобиле не были предусмотрены. Парламент Карелии в течение нескольких лет обращался к федеральным органам власти с предложением пересмотреть постановление правительства. Теперь это решение принято.