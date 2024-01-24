Шандалович поделился впечатлениями от нового легкоатлетического манежа в Петрозаводске

Торжественное открытие манежа состоялось в День российского студенчества, 25 января.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал о своей первой тренировке в легкоатлетическом манеже в университетском городке.



«Отличные впечатления. В Карелии это первый спортивный объект такого уровня для легкой атлетики. Во-вторых, очень хорошее качество дорожек, уверен, здесь точно установят новые рекорды. Те же спортсмены, которые не собираются устанавливать рекорды, могут хорошо побегать, позаниматься на тренажерах, в манеже отличный тренажерный зал. Приглашаю всех любителей спорта», — рассказал председатель республиканского Заксобрания.



Отметим, в манеже на площади 7,4 тысячи квадратных метров созданы все условия для тренировок и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису, боксу, борьбе и легкой атлетике.



Оборудованы беговые дорожки, секторы для метания ядра, прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом.



«Спасибо всем причастным к созданию этого великолепного спортивного объекта. И прежде всего — государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, ее председателю и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, строителям из КСМ и руководству университета», — отметил Шандалович.



Объект может вместить 280 зрителей, в манеже работают тренажерный и конференц-зал, душевые, массажный кабинет, восстановительный центр с мини-бассейном и сауной, комментаторская, а также парковка для автомобилей.