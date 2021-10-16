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Шандалович поздравил анестезиологов-реаниматологов с профессиональным праздником

Новости. Общество
11:43, 16 Октября 2021
фото: Заксобрание Карелии

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Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога.

Этой одной из самых сложных в мире специальностей обладает и председатель Законодательного собрания Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович. 

Когда Карелию захлестнула пандемия коронавируса, Шандалович, имея действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога, не раздумывая, выразил готовность в любую минуту прийти на помощь своим коллегам, чтобы спасать людей. С ноября 2020 года, когда в Медвежьегорской ЦРБ случилась острая нехватка врачей при большом количестве пациентов с Covid-19, Элиссан Шандалович в качестве врача-волонтера стал работать в «красной зоне» вместе со штатными реаниматологами больницы. Спикер парламента поделился с нами, почему выбрал именно эту профессию.

- Мне всегда было интересно там, где трудно. Я собирался стать хирургом, занимался в студенческом научном обществе по хирургии, начинал оперировать, но, послушав лекции Анатолия Петровича Зильбера, понял, что анестезиолог-реаниматолог - это моя профессия.

Безусловно, это сложная специальность, которая требует серьезных, глубоких знаний, постоянного обучения и полной самоотдачи. Как анестезиолог ты не имеешь права на ошибку, потому что ее цена - жизнь человека. Думаю, и в парламенте, например, при принятии важнейших законов республики мы не имеем права ошибаться, потому что за этим решением стоят судьбы наших земляков. Уверен, что со мной согласится мой коллега в парламенте, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике и тоже врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Ильич Хейфец. 

В день профессионального праздника Элиссан Шандалович пожелал врачам анестезиологам-реаниматологам крепкого здоровья и выдержки. «Пусть добро, которое вы отдаете пациентам, обязательно возвращается», - сказал спикер парламента Карелии.

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