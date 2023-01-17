Шандалович поздравил легендарную землячку с юбилеем победы в Сталинградской битве

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о подвиге участницы Великой Отечественной войны Клавдии Головановой.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович поздравил жительницу Медвежьегорска, ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ивановну Голованову.



«Сегодня вся наша страна отмечает одно из знаменательных событий в истории – 80-летие Победы в Сталинградской битве», - написал Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети.



«С большой радостью поздравил с этой памятной датой легендарную землячку, ветерана Великой Отечественной войны, участницу тех кровопролитных сражений Клавдию Ивановну Голованову. Отправившись на фронт совсем юной девушкой, она освобождала Прибалтику, дошла до границы Германии», - отметил он.



По словам Шандаловича, для жителей Карелии Клавдия Ивановна - пример стойкости, мужества, силы воли и оптимизма.



«Накануне ребята из медвежьегорской школы №1 трогательно поздравили уважаемого ветерана с праздником и записали небольшой ролик. Очень важно, что наша молодежь знает, помнит и хранит историю подвига советского народа в Сталинградской битве», - отметил спикер карельского парламента.