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Новости. Общество
12:27, 07 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Спикер Заксобрания Карелии пожаловался в прокуратуру на холод в домах Медвежьегорска

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович обратился в прокуратуру Медвежьегорского района с просьбой провести проверку по факту снижения параметров подачи тепла в жилые дома Медвежьегорска.

По данным пресс-службы Заксобрания, поводом послужили многочисленные жалобы жителей на холод в квартирах домов, теплоснабжение которых осуществляется от котельной, расположенной по ул. Советской. Кроме того, жители сообщают о фактах загрязнения окружающей среды в зоне влияния выбросов у котельной.

Граждане высказывают сомнения в обоснованности установленного тарифа на тепловую энергию в связи с тем, что по их предположениям, в действующем тарифе учтены расходы на мазутное топливо, в то время как на котельной по ул. Советской для отопления потребителей используется уголь.

"Аналогичное обращение председатель Законодательного Собрания направил в адрес заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксаны Чебуниной. Элиссан Шандалович попросил разобраться в сложившейся ситуации и предпринять все возможные меры для ее урегулирования", - отметили в пресс-службе.

По данным районной администрации, на прошлой неделе в ЕДДС поступали жалобы от жителей поселка Пиндуши на холодные батареи в квартирах по причине заниженных температурных параметров на одной из котельных. Также на холод в жилых помещениях жаловались жильцы отдельных домов ул. М. Горького и Ленина в Медвежьегорске. По этой же причине 28 января в МСОШ № 1 было сокращено время занятий.

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Комментарии

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кир2
2019-02-07 13:45:45
Ой и этот вылез . А чо так всё зашевелились то ? Отмашку дали . Когда Суоярви мёрзло и заливало молчал , да и про оптимизацию медицины и образования не слышно его было .
кир
2019-02-07 13:00:48
Ну, да. Врачи занимаются теплом, а кочегары чем? Лечением? До какой степени абсурда можно дойти в стране Советов?
Гость
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