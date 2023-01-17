Шандалович: Продолжаем обсуждать с парламентариями Карелии меры поддержки граждан в связи с СВО

В Законодательном собрании Карелии начались первые в этом году заседания парламентских комитетов, где обсуждаются меры поддержки граждан в связи со специальной военной операцией.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

«Так, на комитете по законности и правопорядку поддержана инициатива о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей. При этом юридические консультации будут оказывать бесплатно специалисты регионального госюрбюро без ограничений по направлениям деятельности», — отметил председатель Законодательного собрания республики.

Рассмотрели депутаты и инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова о соцподдержке детей воинов, погибших в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей, Украины, ДНР, Л. Р. Закон предусматривает выплату ежемесячного пособия по региональной категории «дети» — 17341 рублей.

Не оставили парламентарии без внимания тему страховых пенсиях.

«В карельский парламент поступают обращения от жителей республики, имеющих двух и более детей. Граждане сообщают, что досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет возможен при страховом стаже не менее 20 лет, 12 лет из которых были „заработаны“ в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. „Смешанный“ стаж работы на северных территориях ФЗ „О страховых пенсиях“ не учитывается. Обращение об изменении законодательства подготовлено в адрес правительства РФ», — сообщил Элиссан Шандалович.