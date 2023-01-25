Шандалович рассказал, как господдержка помогла лесоперерабатывающему предприятию в Медгоре

Компания «Меддрев» на закупку нового оборудования получила из регионального бюджета 10,9 млн рублей.

За счет республиканской субсидии на деревоперерабатывающем предприятии «Меддрев» появились два новых станка с числовым программным управлением. Это современные обрабатывающие центры для производства мебели.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.



«Сейчас станки работают в тестовом режиме. Также здесь запустили автоматизированную линию сортировки бревен», - отметил спикер карельского парламента.



По его словам, господдержка даст возможность «Меддреву», который является одним из немногих производителей в России мебельных щитов из березы, наладить выпуск новой продукции - мебели из массива березы: столы, стулья, шкафы, кровати.



«Совместно с правительством Карелии мы продолжим помогать предприятиям нашей республики развиваться в условиях санкций и расширять линейку изделий», - подчеркнул Элиссан Шандалович.



