Шандалович рассказал о преимуществах строительства новой школы в Медвежьегорске

Новую школу на 1,2 тысячи мест планируется построить в Медвежьегорске в рамках федеральной госпрограммы "Развитие образования на 2021-2022 годы".

Соответствующую заявку Карелии одобрило Минпросвещения России.

"Это будет современное, оснащенное всем необходимым оборудованием учебное заведение. Решение о строительстве новой школы стало результатом большой совместной работы исполнительной власти и Законодательного собрания республики», - сказал спикер парламента Элиссан Шандалович.

Он также отметил, что Медвежьегорск отличает профессионализм учителей и высокий уровень достижений учеников. Появление новой школы расширит возможности для получения качественного образования.

Напомним, в феврале 2019 года председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович провел в Медвежьегорске оперативное совещание по вопросу развития системы образования, на котором парламентарий выступил против непродуманной оптимизации сети образовательных организаций в республике.