Шандалович рассказал, почему «Единая Россия» уверенно победила на выборах в Карелии

Спикер парламента Карелии, секретарь Карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович подвел итоги выборов в регионе.

В интервью ИА «Республика» он рассказал, что на муниципальных выборах партия получила 89% депутатских мандатов и заместила 100% должностей глав городских и сельских поселений.

«Завершилась одна из самых важных для республики избирательных кампаний. Поздравляю с победой главу Карелии Артура Олеговича Парфенчикова и всех наших кандидатов, которые избраны главами городских и сельских поселений, депутатами местных советов. Благодарю земляков, которые поддержали действующего руководителя региона и нашу единую большую команду. Именно благодаря вашей поддержке, уважаемые жители республики, мы одержали уверенную победу. Этот результат, безусловно, вдохновляет нас на дальнейшую работу, но это и большая ответственность», — сказал Шандалович.

Он отметил победу партии в Суоярвском муниципальном округе. Суоярвский район первым в Карелии перешел на новую систему организации местного самоуправления. Все поселения здесь объединили в один муниципальный округ. На выборах совета Суоярвского муниципального округа кандидаты от «Единой России» получили 13 из 15 мандатов.

По сравнению с предыдущими муниципальными кампаниями партия улучшила свои результаты. По мнению спикера парламента, залогом успеха стало возросшее доверие людей к партии в результате слаженной командной работы по развитию муниципалитетов и республики в целом.

«Подчеркну, что это постоянная, ежедневная работа, которую мы вместе с главой Карелии, правительством, депутатским корпусом в региональном парламенте и местных советах ведем по реализации больших и малых проектов развития республики. Результаты этой ежедневной работы видят наши жители. Это десятки новых ФАПов в районах Карелии, больше двух тысяч единиц современного оборудования для больниц и поликлиник. Это построенные и строящиеся школы и детские сады, это ремонт дорог, возрождение и модернизация наших предприятий. Это благоустроенные парки, скверы, новые детские площадки и спортивные объекты. Все это — реальные дела, которые оценили наши избиратели, поддержав партию в том числе на выборах в органы местного самоуправления — самом близком людям уровне власти», — пояснил парламентарий.

Также спикер Законодательного Собрания Карелии, секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что этот успех был бы невозможен без мощной поддержки федерального руководства партии.

«Безусловно, успех не был бы возможен без мощной поддержки федерального руководства партии и лично председателя „Единой России“ Дмитрия Анатольевича Медведева, секретаря Генсовета „Единой России“ Андрея Анатольевича Турчака. Мы все видим, какое внимание они проявляют к Карелии, активно поддерживают инициативы главы региона. Это и решение продлить Федеральную целевую программу развития Карелии, и инициатива о поддержке развития приграничных территорий, и стартовавшая масштабная программа газификации региона. Это лишь несколько примеров», — сказал Шандалович.