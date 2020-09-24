Шандалович: участки для разведения форели, против которых выступили жители Заонежья, решено не создавать

Комиссия по определению границ рыбоводных участков отказала в размещении на Онежском озере в Медвежьегорском и Кондопожском районах Карелии форелеводческих хозяйств, против которых выступили местные жители.

Ранее в адрес спикера Заксобрания Республики Карелия Элиссана Шандаловича поступили обращения жителей Медвежьегорского района, обеспокоенных возможным загрязнением Онежского озера и ухудшением качества питьевой воды в связи с размещением рыбоводных участков.

После этого председатель парламента незамедлительно обратился к Министру сельского и рыбного хозяйства республики Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращения местных жителей и учесть их позицию при принятии решения Комиссией по определению границ рыбоводных участков.



"Мнение местных жителей, которые живут в непосредственной близости от водоема, должно учитываться в первую очередь. Комиссия единогласно приняла решение отказать в размещении пяти форелеводческих хозяйств на Онежском озере", - сказал Элиссан Шандалович.



Как подчеркнул спикер парламента, с развитием рыбохозяйственной отрасли в Карелии все острее встают проблемы соблюдения экологических норм и поддержания естественного состояния водоемов, на которых ведется деятельность по размножению товарной рыбы. При этом очень важно соблюдать баланс между экологией, интересами местных жителей и экономикой.



По мнению Элиссана Шандаловича, решения о размещении рыбоводных хозяйств должны приниматься только по результатам общественных обсуждений с широким информированием жителей республики.