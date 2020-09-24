Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Греф объяснил превращение Сбербанка в Сбер 15
24.09.2020 16:23
Мнение эксперта: почему стоит вернуться к кнопочным телефонам 3
24.09.2020 19:40
Льготная ипотека – главное успеть
Сегодня 09:30
Врачи не могли попасть к умирающему жителю Петрозаводска из-за отключенного домофона 10
24.09.2020 15:22
Раскрыты доходы самых известных российских телеведущих 6
24.09.2020 21:30

Шандалович: участки для разведения форели, против которых выступили жители Заонежья, решено не создавать

Новости. Общество
11:44, 25 Сентября 2020
Загрузка...

Комиссия по определению границ рыбоводных участков отказала в размещении на Онежском озере в Медвежьегорском и Кондопожском районах  Карелии форелеводческих хозяйств, против которых выступили местные жители.

Ранее в адрес спикера Заксобрания Республики Карелия Элиссана Шандаловича поступили обращения жителей Медвежьегорского района, обеспокоенных возможным загрязнением Онежского озера и ухудшением качества питьевой воды в связи с размещением рыбоводных участков.

После этого председатель парламента незамедлительно обратился к Министру сельского и рыбного хозяйства республики Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращения местных жителей и учесть их позицию при принятии решения Комиссией по определению границ рыбоводных участков.

"Мнение местных жителей, которые живут в непосредственной близости от водоема, должно учитываться в первую очередь. Комиссия единогласно приняла решение отказать в размещении пяти форелеводческих хозяйств на Онежском озере", - сказал Элиссан Шандалович.

Как подчеркнул спикер парламента, с развитием рыбохозяйственной отрасли в Карелии все острее встают проблемы соблюдения экологических норм и поддержания естественного состояния водоемов, на которых ведется деятельность по размножению товарной рыбы. При этом очень важно соблюдать баланс между экологией, интересами местных жителей и экономикой.

По мнению Элиссана Шандаловича, решения о размещении рыбоводных хозяйств должны приниматься только по результатам общественных обсуждений с широким информированием жителей республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 1
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»