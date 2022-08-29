Шандалович: «Уверен, что к 100-летнему юбилею Медвежьегорский район будет гордиться новыми свершениями»

Сегодня в Медвежьегорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Медвежьегорского района.

В них приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко и другие представители органов власти.



«95 лет — солидная дата, за которой стоит созидательный труд людей, активное участие в жизни нашего прекрасного заонежского края и подвиг по освобождению нашего района и Карелии от фашизма, — сказал Элиссан Шандалович. — Нам есть чем гордиться: за последние годы мы многого достигли и всё это сделали вместе».



Спикер парламента отметил, что Законодательное Собрание совместно с главой Карелии, правительством республики и представителями региона в Федеральном Собрании РФ работает над улучшением жизни в республике.



«У нас очень много серьезных задач и, убежден, что накопленные опыт и знания, а самое главное — большая любовь к своей малой Родине, помогут нам сделать всё, что запланировано. Уверен, что к 100-летнему юбилею Медвежьегорский район будет гордиться новыми свершениями!» — сказал Элиссан Шандалович.





Председатель Законодательного Собрания пожелал всем жителям здоровья и благополучия, а Медвежьегорскому району — дальнейшего развития.