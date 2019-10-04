Шандалович в Совете Федерации примет участие в парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович 4 октября в Совете Федерации примет участие в парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Мероприятие проведет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С основным докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов России Антон Силуанов.

Начало в 11.00. Трансляция мероприятия будет доступна по адресу council.gov.ru.

Добавим, что 30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета. Казна страны на предстоящие три года будет профицитной. В проекте федерального бюджета предусмотрены средства на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе Послания Федеральному Собранию, и "Прямой линии" главы государства. В частности, заложены средства для распространения программы "Земский доктор" на врачей и фельдшеров в возрасте 50 лет и старше.