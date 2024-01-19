Шандалович вручил почетные знаки ленинградцам-блокадникам в Петрозаводске

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады председатель Заксобрания Карелии вручил почетные знаки блокадникам.

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады спикер карельского парламента Элиссан Шандалович вручил почетные знаки ленинградцам-блокадникам, которые живут в Петрозаводске.



Войну они застали еще детьми. Наравне со взрослыми терпели голод, холод, бомбежки, теряли близких. Военное время лишило их детства и заставило рано повзрослеть, отметил Шандалович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



За чашкой чая блокадники делились воспоминаниями о начале войны, эвакуации, введении карточек на еду, как с родителями дежурили на крышах домов, помогая тушить зажигательные авиабомбы… «Ком встает в горле, когда слышу о том, что пережили люди в то страшное время», — написал председатель Заксобрания республики.



«Низкий поклон всем, кто отстоял нашу страну, сражался с врагом и трудился, приближая Победу! Спасибо вам за наше свободное настоящее!» — добавил Шандалович.