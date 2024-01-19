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Шандалович вручил почетные знаки ленинградцам-блокадникам в Петрозаводске

Новости. Общество
20:50, 19 Января 2024
фото: © Элиссан Шандалович / ВК

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В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады председатель Заксобрания Карелии вручил почетные знаки блокадникам.

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады спикер карельского парламента Элиссан Шандалович вручил почетные знаки ленинградцам-блокадникам, которые живут в Петрозаводске.

Войну они застали еще детьми. Наравне со взрослыми терпели голод, холод, бомбежки, теряли близких. Военное время лишило их детства и заставило рано повзрослеть, отметил Шандалович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За чашкой чая блокадники делились воспоминаниями о начале войны, эвакуации, введении карточек на еду, как с родителями дежурили на крышах домов, помогая тушить зажигательные авиабомбы… «Ком встает в горле, когда слышу о том, что пережили люди в то страшное время», — написал председатель Заксобрания республики.

«Низкий поклон всем, кто отстоял нашу страну, сражался с врагом и трудился, приближая Победу! Спасибо вам за наше свободное настоящее!» — добавил Шандалович.

 

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