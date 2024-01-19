Шандалович выразил соболезнования семьям погибших в ДНР

Понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.
Накануне украинские войска обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. По последним данным, жертвами артиллерийского удара стали 27 гражданских лиц, еще 25 человек пострадали.
«Воскресное утро. Рынок. Обстрел. Чудовищная атака на мирных жителей Донецка», — написал Элиссан Шандалович в соцсети.
«Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Донецк, наши сердца с тобой!», — написал Элиссан Шандалович.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание