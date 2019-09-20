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Новости. Общество
20:40, 20 Сентября 2019
фото: © Андрей Затирко / RFE RL

Шедший в Москву "шаман" отправлен в психбольницу

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"Шамана-воина" Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву, доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

В региональном Минздраве заявили, что мужчину проверят эксперты. В частности, проведут беседу, во время которой уточнят историю жизни и болезни, пишет РИА Новости.

"В случае если у пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — добавили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что недовольные выборами в Бурятии сторонники якутского "шамана" устроили митинги в Улан-Удэ. Теперь на Габышева могут завести уголовное дело за создание экстремистского сообщества.

Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции. По информации бурятского УМВД, он был в розыске за преступление на территории Якутии. При этом в ведомстве не пояснили, в чем обвиняют Габышева.

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Комментарии

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Вася
2019-09-20 20:41:17
Радуйтесь каждому дню. Завтра будет еще хуже. Чтобы понять будущее - посмотрите на венесуэлу и добавьте снега и мороза
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