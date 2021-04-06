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Шеф-повар ресторана дал мастер-класс арестантам колонии в Карелии

Новости. Общество
10:11, 07 Апреля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В исправительной колонии №7 завершился видеопроект "Еда в ИК", в рамках которого заключенные сражались в кулинарном поединке.

Впервые в истории колонии в рамках проекта для конкурсантов был организован мастер-класс от шеф-повара одного из ресторанов Сегежи Сергея Шорохова. На кухне ИК-7 под его руководством были приготовлены два ресторанных блюда - финская уха "Лохикейто" и "Рыба по-норвежски запеченная под сыром". Об этом информирует УФСИН.

"В процессе приготовления Сергей делился с конкурсантами полезными советами и поварскими секретами", - говорится в сообщении.

В финале конкурса четырем поварам предстояло за один час приготовить классическое блюдо - отбивную из свинины с гарниром. В состав жюри входили сотрудники колонии, приглашенный шеф-повар, преподаватель по поварскому делу из училища при учреждении. При оценке учитывались технология приготовления, степень прожарки мяса, способ подачи, вкусовые качества.

Победителем конкурса "Еда в ИК" единогласно признан осужденный Богдан Р., который по результатам всех этапов набрал наибольшее количество баллов. 

Напомним, на протяжении четырех недель 8 поваров-энтузиастов из числа осужденных карельской исправительной колонии №7 принимали участие в проекте "Еда в ИК".

Ранее сообщалось, что в Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению.

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