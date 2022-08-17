Схема движения изменится на Кукковке в Петрозаводске

С сентября изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в мэрии столицы Карелии.

С 1 сентября изменится схема движения транспорта на Кукковке. Для повышения качества уборки проезжей части, в том числе в зимний период, на улице Энтузиастов со стороны гипермаркета по средам с 9 до 17 часов будет запрещена остановка. В ночное время на подъезде к корпусу детского сада № 4 «Акварельки» запретят стоянку транспорта. Ранее сотрудники дошкольного учреждения испытывали трудности с разгрузкой продуктов, которые завозят на кухню ранним утром. Изменения должны исправить эту ситуацию, заявили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Кроме того, запрет остановки транспорта начнёт действовать на участке улицы Генерала Судакова. Эти изменения призваны решить трудности при выезде с территорий жилых комплексов, особенно в утренние часы.