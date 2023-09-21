Схема движения изменится в расширенном центре Петрозаводска

В мэрии предупредили о запрете остановки на одной из улиц.

С 13 октября в Петрозаводске будут запрещены остановка и стоянка транспорта на отрезке улицы Льва Толстого, сообщили в администрации карельской столицы.

Ограничения касаются части улицы по нечетной стороне от дома № 47а до пересечения с Новолесной улицей.

Как уточнили в мэрии, изменения должны повысить безопасность пешеходов и водителей.

Ранее водителей предупредили об изменении схемы движения на улице Калинина, в историческом центре Петрозаводска.